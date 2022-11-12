بيان من السوداني يخص المدعو سبعاوي

2022/11/12 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان ...

وجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بتكريم عناصر مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية (الأنتربول العراقي)، الذين عملوا على استرداد المتهم المدعو (عبد الله ياسر سبعاوي الناصري)، واستلامه من السلطات اللبنانية، وتقديمه أمام عدالة القضاء العراقي لينال جزاءه العادل.

وكان المتهم أعلاه مطلوباً للقانون لاشتراكه في جريمة قتل شهدائنا الأبرار من قاعدة سبايكر عام 2014، وقد جرت عملية استرداده عبر تعاون وثيق من قبل مقاتلينا الأبطال في وزارة الدخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وسفارة جمهورية العراق في بيروت.

المجد والرفعة لشهداء العراق

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء12-تشرين الثاني-2022.

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