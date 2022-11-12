السوداني: مقتل المواطن الامريكي ستيفن ترول جريمة توقيتها مقصود

2022/11/12 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ان مقتل المواطن الامريكي ستيفن ترول جريمة توقيتها مقصود.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه عددا من المحللين السياسيين أكد ان مقتل المواطن الامريكي ستيفن ترول جريمة توقيتها مقصود، ويقف خلفها من يسعى لاختبار الحكومة".

وأضاف "لدينا من الخيوط ما يوصلنا الى الجناة"، كاشفا عن "متابعته الشخصية لسير التحقيقات بالحادثة".

وأفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية، في وقت سابق، بمقتل مواطن أمريكي الجنسية بظروف غامضة وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم، باتجاه عجلة نوع (برادو) في منطقة الكرادة خارج وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي كان يتواجد داخل العجلة".وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارة الاسعاف الجثة إلى الطب العدلي".

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