2022/11/12 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، السبت إن الولايات المتحدة تبذل "كل ما في وسعها" لتأمين إطلاق سراح الناشط المصري-البريطاني علاء عبد الفتاح من السجن.

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