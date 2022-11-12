أردوغان يبحث مع بوتين إمكانية تحويل صفقة الحبوب إلى اتفاق سلام

2022/11/12 | 20:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه يأمل أن يتمكن من التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة حول إمكانية تحويل الاتفاق الذي يهدف إلى ضمان ممر لممر آمن للسفن التي تحمل صادرات الحبوب من أوكرانيا إلى "ممر سلام"، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الحكومية TRT.

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