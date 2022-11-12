تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراته الودية أمام نظيره الأكوادوري

2022/11/12 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم راضي شنيشل، اليوم السبت، تشكيلة أسود الرافدين الأساسية أمام الإكوادور.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في مدريد في الإطار الودي عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بغداد”.

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