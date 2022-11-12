2022/11/12 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا زعيم تيار الحكمة، السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، إلى مضاعفة الجهد النيابي والعمل على إقرار القوانين. وقال الحكيم في كلمة له خلال المؤتمر الأول للدورة الثانية للهيئة العامة لتيار الحكمة، وتابعها/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يدعو لمضاعفة الجهد النيابي والعمل على إقرار القوانين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يدعو لمضاعفة الجهد النيابي والعمل على إقرار القوانين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يدعو لمضاعفة الجهد النيابي والعمل على إقرار القوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).