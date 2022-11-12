2022/11/12 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اختتمت، اليوم السبت، على أرض اتحاد المواي تاي بطولة أندية بغداد والتي أقامها اتحاد اللعبة للفترة من 9-12 من تشرين الثاني الجاري بمشاركة 235 لاعباً موزعين على 21 نادياً. وقال رئيس الاتحاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمشاركة 21 فريقاً..اختتام بطولة اندية بغداد “للموي تاي” المركز الخبري الوطني.

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