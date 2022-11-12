العراق يعيد التفاوض مع تركيا وإيران لتأمين حصصه المائية

2022/11/12 | 20:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، السبت، عن توجه العراق لإعادة التفاوض مع تركيا وإيران لتأمين الحصص المائية، وفيما حدد أسبقيات وأولويات الوزارة في الحكومة الجديدة، أكد وضع أولويات لمعالجة 3 ملفات في الجنوب من بينها مشكلة الجفاف.

وقال ذياب، إن "المنهاج الوزاري شدد على نقاط حيوية جدا تتعلق بإدارة الموارد المائية وفي مقدمتها توزيع المياه بشكل منصف وعادل، فضلا عن تطوير المشاريع الإروائية، واعادة تأهيلها بأساليب حديثة متطورة بعيداً عن الأساليب التقليدية، اضافة الى التركيز على ضمان الحصص المائية في المنطقة الجنوبية لتأمين احتياجات مياه الشرب والزراعة والاحتياجات البيئية"، مبينا أن "المناطق الجنوبية تعرضت الى سنوات جفاف متكررة".

وأضاف، أن "الوزارة تعمل على مواجهة الجفاف في تلك المناطق ونعمل على ذلك عبر سلسلة إجراءات"، لافتا الى أن "وزارة الموارد لديها أسبقيات في ملف مواجهة الجفاف في الجنوب وأيضاً تولي اهتماما في ملف معالجة مشكلة ملوحة في شط العرب وهي مشكلة مستمرة منذ سنوات طويلة وهذا الملف أعطيناه أسبقية أولى".

وأكمل ذياب "هنالك ضعف في تأمين المياه بمناطق الأهوار بسبب التجاوزات وشحة المياه، وهنالك عمل نقوم به بهذه الاتجاه ونأمل إحداث تحسن بواقع الأهوار هذا العام"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

وحول حصص العراق المائية، أكد وزير الموارد أن "هنالك توجها لإعادة التفاوض مع دول المنبع تركيا وإيران وعقد لقاءات جادة مع المختصين في البلدين لتأمين حصص العراق وفقا للاتفاقيات والأعراف الدولية على اعتبار العراق يعاني من شح حاد في ملف المياه".





وتابع أن "الوزارة أوصلت رسالة الى الجانب التركي، وهنالك وعود بتأمين اتصال مع ممثل الرئيس التركي لشؤون المياه فيسيل أوغلو لوضع اسس لإبرام اتفاق مائي جديد وسنمنح هذا الموضوع اهتماماً خاصاً".

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