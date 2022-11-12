الصدريون يعدون العدة لإسقاطها.. حكومة السوداني أمام اختبار عسير

2022/11/12 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر المحلل السياسي، علي البيدر، اليوم السبت، من مساعٍ التيار الصدري للإطاحة بحكومة رئيس مجلس الوزراء، محمد السوداني، داعيًا إلى كسب ثقة الشارع قبل فوات الآوان.

وقال البيدر لـ(بغداد اليوم)، إن "التيار الصدري سيسعى في المرحلة المقبلة إلى تحريك الشارع ضد حكومة الحالية، لذا على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفريقه كسب ثقة الشارع العراقي لتفويت الفرصة على الصدريين".

وأضاف، أن "التيار الصدري اصبح لا يمتلك اي شيء لا في الحكومة ولا في البرلمان لذلك فإن هذا الأمر ولد نقمة ساسية وشعبية داخل التيار كما ان هناك حالة من اللوم يلقيها نواب التيار على زعيمهم مقتدى الصدر بسبب اتخاذه قرار الانسحاب النهائي من العملية السياسية".

وبين المحلل السياسي، أن "جمهور التيار يعد العدة للخروج باحتجاجات واسعة باستخدام اية ذريعة لإعادة سيناريو الاحتجاجات ومحاولة ازاحة الحكومة الحالية باية طريقة".

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