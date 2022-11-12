قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في مونديال قطر

2022/11/12 | 20:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد مونديال قطر، الذي ينطلق بعد أقل من 10 أيام، مشاركة مجموعة من أغلى لاعبي كرة القدم في العالم في صفوف المنتخبات الـ32 التي ستتواجد في البطولة المرتقبة.

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