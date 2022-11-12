2022/11/12 | 20:56 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تنوه بشأن تقصير إحدى شركات الطيران وتخلفها عن تنفيذ رحلتها من مطار بغداد الى ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/12 | 20:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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