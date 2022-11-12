توب 5: هل يلتقي بايدن محمد بن سلمان بقمة الـ20؟.. وآخر التطورات بعد تحرير خيرسون

2022/11/12 | 21:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من رد مستشار الأمن القومي الأمريكي على سؤال حول إذا ما كان الرئيس بايدن سيلتقي الأمير محمد بن سلمان بقمة الـ20، وشقيقة علاء عبدالفتاح تعلن طلب عفو رئاسي عنه، وسكان المناطق المجاورة لخيرسون يتحدثون لـCNN عن آمالهم ومخاوفهم بعد تحريرها، مرورًا بشركة تصنع وقودًا من العدم يمكنه تشغيل الطائرات، وصولا إلى الاحتفاء بمستوى فيل فودين رغم خسارة مانشستر سيتي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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