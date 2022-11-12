العمل توضح إجراءاتها بشأن مليوني طلب للشمول بالرعاية الاجتماعية

2022/11/12 | 21:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، عن إجراءاتها بشأن مليوني طلب مقدم للشمول بالرعاية الاجتماعية، أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتدقيقها عبر فريق ميداني لفرز المستحقين.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "التقديم على الشمول براتب الحماية الاجتماعية ما زال مفتوحا ولغاية يوم 22 من الشهر الجاري".

وأشار إلى "تقديم أكثر من مليوني شخص على الحماية الاجتماعية"، مبيناً أنه "وبعد اغلاق التقديم، سيتم إجراء التقاطع بين المتقدمين وفرز المستحقين منهم، وشمول إعداد إضافية يتوقف على توفير التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة العام 2023".

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