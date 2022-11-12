الديمقراطي: الوفد الحكومي الكردي سيناقش 4 ملفات في بغداد

2022/11/12 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، أن الوفد الحكومي الكردي سيناقش 4 ملفات خلال زيارته المرتقبة إلى بغداد والتي قال إنها ستتم قريباً، فيما أكد استمرار الخلافات مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن حقيبتي البيئة والإعمار بالحكومة الاتحادية.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان للعراقية الإخبارية ، إن “موعد زيارة الوفد الحكومي الكردي لم يحدد بعد وبانتظار إجراء الترتيبات اللازمة”.وأضاف، أن “الوفد سيناقش عدة ملفات احتواها الاتفاق السياسي الممهد لتشكيل الحكومة ومنهاجها الوزاري وتتضمن: حصة إقليم كردستان في موازنة 2023 واستحقاقات البيشمركة والمادة 140 من الدستور واتفاق سنجار”.وأضاف أن “بغداد وأربيل ملتزمتان بوضع حلول مناسبة للملفات العالقة بينهما والوفد الكردي سيصل قريباً وهناك بعض الإجراءات التي يجري العمل عليها حالياً تمهيداً للزيارة”.وتابع أن “حصة إقليم كردستان في موازنة 2023 تحددها النسبة السكانية ونأمل أن تكون عادلة وتناسب الجميع”، لافتاً إلى أن “ملف النفط في الإقليم سيحسمه تشريع قانون النفط والغاز، والاتفاق السياسي قبيل تشكيل الحكومة نص على اتمام تشريعه خلال فترة تتراوح بين 3-7 اشهر من تاريخ تشكيل الحكومة”.وحول حقيبتي البيئة والإعمار الحكوميتين واللتين تنتظران اتفاق الكرد على تسميتهما، أوضح سليمان أن “المنصبين من حصة الكرد ويجب أن يتم الأخذ بالوزن الانتخابي في حسمهما وننتظر اتفاق الديمقراطي والاتحاد الكردستاني بشأنهما والخلاف حول المنصبين ما زال مستمراً”.

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