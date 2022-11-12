العمل توضح إجراءاتها بشأن مليوني طلب للشمول بالرعاية الاجتماعية

2022/11/12 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن إجراءاتها بشأن مليوني طلب مقدم للشمول بالرعاية الاجتماعية، أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتدقيقها عبر فريق ميداني لفرز المستحقين.وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، للوكالة الرسمية ، إن “التقديم على الشمول براتب الحماية الاجتماعية ما زال مفتوحا ولغاية يوم 22 من الشهر الجاري”.وأشار إلى “تقديم أكثر من مليوني شخص على الحماية الاجتماعية”، مبيناً أنه “وبعد اغلاق التقديم، سيتم إجراء التقاطع بين المتقدمين وفرز المستحقين منهم، وشمول إعداد إضافية يتوقف على توفير التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة العام 2023”.وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في وقت سابق، استرجاع مبالغ كبيرة جداً من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال استمرار العمل في مقاطعة بيانات المستفيدين من الحماية الاجتماعية مع مؤسسات الدولة والوزارات المعنية.وكان رئيس الوزراء قد أكد عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، أنه عقد اجتماعا تفصيليا مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن شبكة الحماية، لافتا الى أن هناك بحدود مليوني طلب لغرض الشمول بشبكة الحماية والحصول على الإعانة المالية الشهرية.

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