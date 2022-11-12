2022/11/12 | 21:45 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد 2022/11/12) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZrqwV8SLw5w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد 2022/11/12) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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