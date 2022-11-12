الاطاحة بتاجر مخدرات مع نجله في ميسان

2022/11/12 | 21:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان

والمنشات، اليوم السبت، الاطاحة بتاجر

مخدرات مع نجله في مركز مدينة العمارة.

وذكرت المديرية في بيان، انه بناءً على

معلومات أمنية دقيقة ونتيجة للمتابعة

المستمرة والتحريات

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