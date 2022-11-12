السوداني واعادة الثقة بالعملية السياسية

2022/11/12 | 21:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

بغضّ النظر عن الرغبة التي عمّت الشارع

العراقي في وجوب استرجاع الثقة

المفقودة بالعملية السياسية الجارية ،

الاّ ان الطموح بنجاح البرنامج الحكومي

وتطبيقه على ارض الواقع يبقى ماثلا

لل

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