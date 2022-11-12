الجمعيات الفلاحية بالعراق تطالب الحكومة بالغاء القروض الزراعية وتخفيضها

2022/11/12 | 21:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عبد مسلم العيساوي نائب رئيس

الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية

التعاونية في العراق الحكومة ومجلس

الوزراء والجهات المعنية بضرورة الغاء

و تخفيض القروض عن المزارعين و الفلاحين

التي اثقلت كاهلهم .





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