أول احصائية من الدفاع المدني تكشف عن عدد المفقودين داخل بناية الوزيرية

2022/11/12 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني،السبت، عن وجود مايقارب ثمانية جثث تقريبا تحت انقاض بناية الوزيرية المحترقة"، مبينة ان"شهود العيان وذوي الضحايا اكدوا ان عشرة إلى أحد عشر شخصاً موجودين في البناية قبل احتراقها وسقوطها".

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد جودت عبد الرحمن لـ(بغداد اليوم )، ان"ثلاثة جثث فقط تم انتشالها إلى الآن وبحسب رواية شهود العيان وذوي الضحايا فيتبقى تقريبا ثمانية أشخاص تحت الانقاض يجري البحث عليهم وسط صعوبة كبيرة جداً".

واضاف، ان"المديرية تعمل مسنودة بجهد الحشد الشعبي لغرض انتشال الجثث التي قد تكون في مكان واحد أو اماكن متعددة وعليه فأن العمل مستمر ولا توقف لحين اعلان رفع كامل الجثث الموجودة تحت الانقاض".

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