"السموم والمبيدات".. تحديان يهددان الثروة السمكية في ديالى

2022/11/12 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

حذرت نقابة البيطرة في محافظة ديالى، اليوم السبت، من كارثة بيئية تنذر بانقراض الثروة السمكية في المحافظة بسبب استخدام اساليب الصيد غير القانونية.

وقال عضو النقابة محمد العبيدي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الثروة السمكية في ديالى تواجه كارثة بيئية تنذر في انقراضها جراء استخدام السموم والمبيدات في عملية صيد الاسماك في نهر العظيم شمال ديالى والذي يمثل اهم روافد نهر دجلة".

وأضاف، أن "اعداد ليست قليلة من الاسماك نفقت بسبب استخدام تلك السموم"، داعيًا إلى "ضرورة الانتباه لخطورة هكذا افعال ومحاسبة من يستخدم مبيدات او مواد سامة في اصطياد الاسماك".

وأشار إلى أن "بيئة الانهر في ديالى تعاني من وضع حرج منذ اشهر بسبب الجفاف وانحسار المياه"، مؤكدًا أن "حجم الثروة السمكية في انهرالمحافظة الرئيسية انخفض الى اكثر من 70% في غضون 10 اشهر".

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