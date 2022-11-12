"جاموس بلاد الرافدين".. حملة شعبية لإنقاذ أهوار الناصرية من "الموت"

2022/11/12 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أطلق سكان الأهوار جنوبي محافظة ذي قار، اليوم السبت، حملة شعبية تحت وسم "إغاثة جاموس بلاد الرافدين"، لإنقاذ الأهوار، من موجة الجفاف غير المسبوقة التي تسببت في هجرة مئات الأسر وخسائر مادي في المواشي والمزروعات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن أهالي منطقة السحالات جنوبي الناصرية، نظموا اليوم، وقفة احتجاجية من أجل المطالبة في إغاثة الأهوار التي تعاني من موجة جفاف غير مسبوقة.

وأضاف المراسل أن أهالي المنطقة طالبوا القضاء العراقي، بمحاسبة وزير المالية السابق مهدي رشيد الحمداني، بتهمة تجفيف الأهوار واستخدام سياسة مالية مجحفة بحق المناطق الأهوارية.

وأحرق المتظاهرون بعض المضايف الخاصة بهم في رسالة احتجاج واضحة، على ترك منازلهم والهجرة من تلك المناطق بسبب الجفاف الذي ضرب المواشي والمزروعات الخاصة بهم.

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