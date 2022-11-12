2022/11/12 | 21:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، السبت، 12 تشرين الثاني،...

ظهرت المقالة السوداني فصل البيئة عن الصحة لأجل (عيون) الأكراد..



ولا زالوا يعرقلون اكمال حكومته أولاً على المسلة.

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