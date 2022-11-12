2022/11/12 | 21:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت صحيفة تلغراف، السبت 11/12/2022، بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قررا بذل...

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يقررا مقاطعة خطابات روسيا في قمة مجموعة العشرين أولاً على المسلة.

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