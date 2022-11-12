2022/11/12 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الشرقية) تستطلع أحوال الناس في الزبير القديمة شباب عاطل عن العمل في مدينة تنعم بثروة نفطية البصرة – سعدون الجابري أستطلع فريق برنامج (كلام الناس) الذي تقدمه قناة (الشرقية) قضاء الزبير ، غرب البصرة ، المدينة التي تغفو على أرض بجوفها أكبر ثروه بالبلاد ..و هي النفط الخام ، لكن هذه المدينة بحاجة الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((الشرقية) تستطلع أحوال الناس في الزبير القديمة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((الشرقية) تستطلع أحوال الناس في الزبير القديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).