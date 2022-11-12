2022/11/12 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوات لتفعيل جائزة جميل حمودي بغداد – حيدر هلال زار الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار نوفل ابورغيف التشكيلية المخضرمة عشتار جميل حمودي في منزلها ببغداد، وسط ترحيبٍ من قبل أسرتها وأصدقائها، و اطلع ابورغيف على عدد من أعمال الفنانة عشتار على مدى سنوات وظروف مختلفة وثَّقت لفلسفتها وأسلوبها في تناول الأبعاد الجمالية والتاريخية والمعرفية […]

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