2022/11/12 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسون الأمريكي ليس أمريكياً دبي – محسن حسين قبل 70 عاما كان العراق لا يعرف الامريكيين ولا المتأمركين كما هم بعد الاحتلال منشترين في كل مكان.في ذلك الماضي البعيد ظهر في بغداد شاب اشتهر باسم حسون الامريكي اذ كان الوحيد الذي يقلد الامريكيين في كل شيء وابرزه الملابس والتصرفات.كنت مازلت في بداية عهدي بالصحافة […]

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