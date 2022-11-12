2022/11/12 | 21:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UXIBq2RFc9s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي العقوبات التي تنظر المتورطين بقضايا تعذيب) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هي العقوبات التي تنظر المتورطين بقضايا تعذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).