نائب: السوداني يُنهي مهام المستشار هيثم الجبوري

2022/11/12 | 21:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف النائب مصطفى سند، اليوم السبت، عن إصدار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمرا بإنهاء مهام هيثم الجبوري من منصب المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء وكتب سند في تدوينة مقتضبة، طالعتها إيرث نيوز، أن “رئيس الوزراء ينهي عقد الدكتور هيثم الجبوري كمستشار”.

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