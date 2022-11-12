2022/11/12 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الحكومة الجديدة وضعت ضمن أولوياتها إنجاز مشاريع المستشفيات ومن بينها المتأخرة والمعروفة بالتركية والألمانية والأسترالية، فيما أشارت إلى أن زيارة الوزير صالح الحسناوي إلى الأنبار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: الحكومة تولي اهتماماً لإنجاز مشاريع المستشفيات المركز الخبري الوطني.

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