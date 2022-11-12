2022/11/12 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مواطني بلاده إلى التعقّل حيال فرص "ألبيسيليستي" للفوز بلقب كأس العالم في كرة القدم، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة أرجنتينية السبت قبل نحو أسبوع من انطلاق مونديال قطر 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يعلق على ترشيح الأرجنتين للفوز بمونديال قطر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يعلق على ترشيح الأرجنتين للفوز بمونديال قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).