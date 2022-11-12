2022/11/12 | 22:30 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجون يقطعون شارعاً في المثنى بالإطارات المشتعلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/12 | 22:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يقطعون شارعاً في المثنى بالإطارات المشتعلة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يقطعون شارعاً في المثنى بالإطارات المشتعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).