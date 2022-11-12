أمانة بغداد: نحتاج الى الأموال لمعالجة مشكلة الفيضانات

2022/11/12 | 22:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت أمانة بغداد، اليوم السبت، أن تأثر بعض المناطق بالعاصمة جراء الأمطار اليوم جاء بسبب غزارتها الشديدة التي فاقت قدرة محطات تصريف المياه على التعامل معها، مشيرة إلى وجود حاجة لتنفيذ مشاريع استراتيجية لتوسعة قدرة تلك المحطات.وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي للقناة الرسمية إن "نسبة الامطار التي هطلت في العاصمة خلال الساعات الماضية كانت غزيرة للغاية ومفاجئة وتجاوزت 31 ملم بينما قدرة محطات التصريف لدى الأمانة لا تتجاوز 22 ملم وحدث تأخير في سحب المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المحطات".وأضاف أن "أمانة بغداد عملت على سلسلة تحضيرات بعد تنويه الأنواء الجوية بتساقط أمطار فجر السبت ومنذ شهرين بدأ عمل غرفة العمليات استعداداً لموسم الأمطار وشبكة المجاري الحالية تحتاج إلى التجديد عبر مشاريع استراتيجية لتوسيع قدرة المحطات والتعامل مع مختلف الظروف".وتابع أن "هنالك دراسة وتم تهيئة المخططات اللازمة لإنشاء محطات جديدة وتوسيع بعض الحالية والموضوع بحاجة لأموال وشركات رصينة والعمل قد يستمر لعامين".وأكدت هيئة الأنواء الجوية في وقت سابق أن بغداد وواسط سجلتا نسبة الغزارة الأعلى اليوم جراء الأمطار، إذ سجلت بغداد 30.9 ملم، بينما سجلت واسط 43.2 ملم.

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