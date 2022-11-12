متهم بمجزرة سبايكر.. العراق يتسلم حفيد أخ لصدام حسين من لبنان وعائلته تنفي الاتهامات

2022/11/12 | 22:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم العراق من لبنان مواطنا عراقيا قدمته بغداد على أنه حفيد أحد إخوة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والمتهم بالمشاركة في مجزرة ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014.

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