2022/11/12 | 22:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 89mgieCJL64

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: أحمل المسؤولية التنفيذية لأمين بغداد لما حصل من فيضانات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: أحمل المسؤولية التنفيذية لأمين بغداد لما حصل من فيضانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).