بعد احتجاز 2 آخرين من رعاياها.. وزيرة الخارجية الفرنسية تتهم إيران باستخدام

2022/11/12 | 22:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إيران باستخدم "دبلوماسية الرهائن"، في مقابلة نُشرت السبت في صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

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