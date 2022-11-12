2022/11/12 | 22:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة المنتخب العراقي يتعادل سلبياً مع الاكوادوري في مباراة ودية بإسبانيا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي يتعادل سلبياً مع الاكوادوري في مباراة ودية بإسبانيا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب العراقي يتعادل سلبياً مع الاكوادوري في مباراة ودية بإسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).