احتجاجات تطالب تركيا بوقف استخدام الأسلحة الكيميائية شمال العراق

2022/11/12 | 22:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة دوسلدورف الألمانية، السبت 11/12/2022، احتجاجا على...

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