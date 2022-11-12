منتخبنا الوطني يتعادل سلبياً مع نظيره الاكوادوري وديا

2022/11/12 | 22:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادل منتخبنا الوطني، اليوم السبت، سلبياً مع نظيره الاكوادوري في مباراته التجريبية الثانية بإسبانيا.

وانتهت المباراة التي جرت على ملعب أتلتيكو مدريد في إسبانيا بالتعادل السلبي دون اهداف في مباراة تألق فيها حارس مرمى المنتخب الوطني جلال حسن.

وكان منتخبنا الوطني خسر مباراته الودية السابقة امام نظيره المكسيكي بأربعة اهداف دون رد.

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