2022/11/12 | 22:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mNUwxO1vvkY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فريق الجهد الخدمي والهندسي يبدأ في العمل على تحسين واقع المدارس | تقرير عباس ناعم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فريق الجهد الخدمي والهندسي يبدأ في العمل على تحسين واقع المدارس | تقرير عباس ناعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).