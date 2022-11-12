2022/11/12 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أثارت مشاهد من المباراة الودية التي اجراها المنتخب العراقي مع نظيره الاكوادوري في اسبانيا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان تمزقت قمصان المنتخب العراقي خلال المبارة نتيجة "رداءتها" بحسبما وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واظهرت صور ولقطات من مباراة المنتخب، تمزق قمصان عدد من اللاعبين العراقيين الامر الذي اثار سخرية وجدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهام اتحاد الكرة بالفساد في عقود تجهيز القمصان.

وكان المدرب حكيم شاكر قد قال في تصريحات سابقة إن "اللاعب العراقي يرتدي أسوأ انواع القمصان".

وفي ايلول الماضي أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الاتفاق مع شركة جاكو، لتجهيز المنتخبات الوطنية بالملابس الرياضيّة، والأدوات التي تحتاجها المنتخبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي ينهي مباراته أمام الاكوادور بقمصان ممزقة.. وجدل يملأ مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب العراقي ينهي مباراته أمام الاكوادور بقمصان ممزقة.. وجدل يملأ مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).