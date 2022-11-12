منتخبنا الوطني يتعادل سلبياً مع نظيره الاكوادوري

2022/11/12 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

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تعادل المنتخب الوطني أمام نظيره الأكوادوري بنتيجة (0-0) في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب أتلتيكو مدريد في إسبانيا.

يتبع..

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