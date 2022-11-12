السوداني يكرم الانتربول العراقي لاسترداده ياسر سبعاوي من بيروت

2022/11/12 | 22:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع

السوداني تكريم عناصر مديرية الشرطة

العربية والدولية في وزارة الداخلية

(الأنتربول العراقي)، الذين عملوا على

استرداد المتهم عبد الله ياسر سبعاوي

الناصري، واستلامه من

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