2022/11/12 | 23:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



محافظ كربلاء يفتتح شارع الامام الحسن(ع) بعد انجازه في قضاء الحر المركز الخبري الوطني.

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