2022/11/12 | 23:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب 1700 حبة مخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي. وقالت الهيأة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إنه “بتوجيه من رئيس هيأة المنافذ الحدودية بمتابعة […]

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