شاهد بالفيديو.. شوارع في العراق تغرق في أول موجة أمطار | الشرقية نيوز

2022/11/12 | 23:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ndeyIUyjuoc

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