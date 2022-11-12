العراق يدعو

2022/11/12 | 23:37 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتاج العراق من النفط بلغ 4.65 مليون برميل في اليوم في أكتوبر (فرانس برس)

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للصحافيين اليوم السبت، إن بلاده حريصة على الحفاظ على استقرار أسعار النفط عند مستوى لا يتجاوز 100 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.32 دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الجمعة، لتبلغ عند التسوية 95.99 دولارا للبرميل، لتواصل ارتفاعا قدره 1.1% في الجلسة السابقة، لكنها انخفضت 2.6% خلال الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.49 دولار، أي 2.9%، إلى 88.96 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8% في الجلسة السابقة، لكنها تراجعت بنحو 4% خلال الأسبوع.

وأضاف السوداني أن العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، سيجري نقاشات مع أعضاء المنظمة الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها.

وقال وفقا لوكالة "رويترز"، إن بلده "حريص على الالتزام بسياسات أوبك وقراراتها لكن في نفس الوقت يرى..



أن العراق يجب أن يتم إعادة النظر في الحصة المقررة له".

وأضاف أن هناك عدة أسباب لذلك من بينها الحاجة "إلى الأموال لإعادة إعمار العراق".

وقال إن بلده "حريص على استقرار أسعار الطاقة.



لا نريد للأسعار أن ترتفع فوق 100 دولار ولا أن تنخفض بالشكل الذي يؤثر على مستوى العرض والطلب، في الوقت نفسه".

وأكدت وزارة النفط العراقية في بيان الأربعاء الماضي، أنها تريد رفع "العائد المالي" لبرميل النفط بما يحقق أهداف المنتجين والمستهلكين، مشددة على احترام العراق لاتفاق "أوبك+" لتحقيق توازن السوق العالمية واستقرارها.

وأظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) الثلاثاء الماضي، أن إنتاج العراق من الخام بلغ 4.65 مليون برميل في اليوم في أكتوبر /تشرين الأول، بانخفاض قدره 11 ألف برميل في اليوم عن سبتمبر/أيلول.

وتظهر البيانات أن إنتاج العراق جاء متماشيا تماما مع حصته المنصوص عليها في اتفاق مجموعة "أوبك+" لشهر أكتوبر /تشرين الأول.

(رويترز، العربي الجديد)

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