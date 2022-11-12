الأمساك بـ10 تجار مخدرات ومروجيها في الأنبار ونينوى وميسان

2022/11/12 | 23:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على عشرة من تجار و مروجي المخدرات في الانبار ونينوى وميسان استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات ميسان والفرق ( السادسة عشر والخامسة والعاشرة ) وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات ومفرزة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الرمادي حيث قامت المفارز […]

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