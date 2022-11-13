"تحولت فرحته إلى يأس".. إصابة لاعب منتخب إنجلترا قبل انطلاق مونديال قطر

2022/11/12 | 23:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت إصابة جيمس ماديسون، لاعب نادي ليستر سيتي، قلق جماهير كرة القدم، قبل أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر.

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