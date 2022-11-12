رشيد والسوداني يؤكدان أهمية مكافحة الفساد وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار

2022/11/12 | 23:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت تشرين في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

استعرض رئيس الجمهورية خلال اللقاء بحسب بيان لرئاسة الجمهورية “نتائج مشاركته في القمة العربية التي عقدت في الجزائر وقمة الامم المتحدة للمناخ التي عقدت في شرم الشيخ بمصر، حيث جرى الحديث عن مخرجات القمتين ونتائج اللقاءات التي جرت بين فخامة رئيس الجمهورية وقادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الوفود المشاركة”.

واضاف البيان “كما تمّ بحث عدد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة دعم الجميع لخطوات الحكومة ضمن برنامجها الخدمي والتي من شأنها النهوض بالوضع الاقتصادي وبما يصب في تحقيق آمال أبناء الشعب كافة بحياة حرة كريمة”.

وجرى التأكيد على أهمية مكافحة الفساد وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار من شأنها تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لتشغيل الطاقات الشابة.

وناقش رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قضية المياه، واتفقا على التنسيق الكامل في إيجاد حلول مناسبة والاستمرار بعقد اللقاءات بصورة منتظمة، وقيام رئيس الجمهورية بزيارات ميدانية للمحافظات المعنية بصحبة عدد من الوزراء.

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